Блогер сравнил iPhone 11 с iPhone 16

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live рассказал, что изменилось в iPhone 16 по сравнению с моделью 11-го поколения.

© YouTube/DimaViper Live

iPhone 11 и iPhone 16 у ведущего были с объёмом внутренней памяти 128 ГБ. При этом по оперативной памяти они отличаются: 4 ГБ у 11-го и 8 ГБ у 16-го.

Естественно, быстрее запустилась новинка, но вот по скорости разблокировки у смартфонов разницы нет. Частота обновления экрана тоже осталась на 16-м прежней: 60 Гц.

iPhone 16 в целом стал компактнее, легче, тоньше, чем iPhone 11. Также у него уменьшились рамки.

Новая модель работает на процессоре А18, а старая - на А13. В AnTuTu новый iPhone 16 превосходит 11-й более чем в два раза. Но сейчас iPhone 11 тоже открывает все приложения быстро, не тормозит. Поэтому какое-то время им ещё можно пользоваться: примерно год-два.

С точки зрения камеры у 16-го тоже есть улучшения. Он лучше фотографирует при плохом освещении, но по большей части изменился у новинки только основной модуль. Примеры фото - ниже.

Аккумулятор у iPhone 16 стал чуть больше: 3561 мАч против 3110 мАч. То же самое касается автономности: новая модель работает дольше, хватает её более чем на сутки. iPhone 11 же придётся заряжать два раза в день.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

Вывод

У iPhone 16 внешний вид стал более современным по сравнению с 11-м. Также улучшились камеры, появился Dynamic Island вместо чёлки, Type-C вместо Lightning, уменьшились рамки, объём ОЗУ стал 8 ГБ (вместо 4 ГБ), процессор тоже обновился. При этом iPhone 11 всё ещё сейчас работает быстро даже на iOS 18. Скорее всего, он получит iOS 19, так что пользоваться им вы сможете ещё минимум пару лет. Однако если вы планируете перейти с iPhone 11 на iPhone 16, то сделать это точно стоит. Разницу вы точно заметите.