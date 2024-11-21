В Турции найден редкий христианский артефакт V века н.э.

Турецкие археологи из Университета Карабюк (KBU) обнаружили в Анатолии бронзовую христианскую подвеску V века нашей эры. Кулон украшен изображением легендарного царя Соломона верхом на коне и пронзающим дьявола копьем. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

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На обеих сторонах артефакта также нашли надписи на древнегреческом. Текст на лицевой поверхности переводится как «Господь наш победил зло», а на обороте названы четыре архангела: Азраил, Гавриил, Михаил и Исрафил.

По словам ученых, это единственная подвеска такого рода, когда-либо обнаруженная в Анатолии.

Археологи нашли предмет во время раскопок в византийском городе Адрианополе. По мнению специалистов, кулон мог принадлежать военнослужащему, вероятно, конному воину.

Исследователи не уверены относительно назначения артефакта, но предполагают, что он мог символизировать силу и веру своего обладателя, а также служить амулетом.

Ученые добавили, что подобную подвеску ранее находили в Иерусалиме, что говорит о том, что Адрианополь был важным религиозным центром в древние времена.