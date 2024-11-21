Ученые заявили об изменении силы ураганов за последние 6 лет

Американские ученые из Института климатических исследований Climate Central выяснили, что изменение климата увеличило силу ураганных ветров за последние шесть лет. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research: Climate (ERC).

Специалисты проанализировали штормы в Атлантическом океане, случившихся с 2019 по 2024 год. Измерения показали, что за указанный период средняя скорость ветра во время бедствий повысилась на 29 километров в час (восемь метров в секунду).

С 2019 года восемь штормов — «Умберто» 2019 года, «Зета» 2020 года, «Сэм и Ларри» 2021 года, «Эрл» 2022 года, «Франклин» 2023 года и «Айзек» и «Рафаэль» 2024 года — увеличили скорость ветра как минимум на 40 км/ч. Умберто и «Зета» прибавили максимальные 50 км/ч.

Для 40 ураганов более теплая морская вода позволила перейти в следующую категорию мощности.

В трех бурях, включая тропический шторм «Рафаэль» в ноябре этого года, климатический фактор усилил скорость ветра сразу на две категории.

По словам исследователей, в 85% штормов, изученных за последние шесть лет, авторы увидели следы изменения климата в силе штормов.

«В 2024 году у нас было два шторма пятой (высшей) категории. Наш анализ показывает, что без антропогенного изменения климата у нас не было бы ни одного шторма пятой категории», — уточнили авторы отчета.

Предыдущие исследования показали, что изменение климата привело к тому, что ураганы стали сильнее и медленнее двигаться, что привело к выпадению еще большего количества осадков.