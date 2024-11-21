Неандертальцы увлекались одним из хобби современных людей

Испанские археологи из Университета Бургоса нашли вещественные доказательства, указывающие на наличие абстрактного мышления у неандертальцев. Оказалось, что древние родственники человека любили собирать и хранить интересные, но бесполезные предметы. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary.

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В ходе раскопок в пещере Прадо Варгас на севере Испании ученые обнаружили коллекцию из 15 морских окаменелостей, датированных меловым периодом. Их существование говорит о том, что неандертальцы, возможно, коллекционировали некоторые предметы из любопытства и ради удовольствия, не руководствуясь практическими соображениями.

Предыдущие исследования показали, что неандертальцы жили в Прадо Варгас между 54,6 тыс. и 39,8 тыс. лет назад.

В ходе нового исследования выяснилось, что лишь одна из найденных окаменелостей сохранила признаки потенциального использования в качестве молотка, в то время как остальные не имели модификаций, указывающих на практическую пользу.

Возможные мотивы сбора этих окаменелостей, предложенные учеными, включают эстетическую оценку, символическое значение или социальные практики, такие как дарение или обмен.

Когнитивные способности, задействованные в этом поведении, предполагают, что коллекционер обладал способностями абстрактного мышления, отметили археологи.