Apple попросила суд прекратить дело о монополии на смартфоны в США

Компания Apple просит суд прекратить дело, в котором Министерство юстиции США обвиняет её в незаконном доминировании на рынке смартфонов. Федеральный судья в Ньюарке, Нью-Джерси, выслушает аргументы сторон на этой неделе.

Министерство юстиции США утверждает, что Apple ограничивает возможности пользователей, не позволяя сторонним приложениям и устройствам полноценно взаимодействовать с системой iPhone, что препятствует конкуренции. Однако компания настаивает, что её ограничения на доступ разработчиков к своим технологиям были обоснованными и не нарушают антимонопольное законодательство. такие меры являются разумными и необходимыми для сохранения инноваций, и что обязательное деление технологий с конкурентами привело бы к их замедлению.

Этот процесс является частью более широкого тренда по расследованию антимонопольных дел в отношении крупных технологических компаний.