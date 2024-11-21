Samsung выпустит бюджетную раскладушку

Samsung планирует кардинально обновить линейку складных смартфонов в 2025 году, представив более доступный Galaxy Z Flip и премиальную версию Galaxy Z Fold. Эти изменения последовали за прохладным приемом Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 в 2024 году.

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Согласно аналитикам DSCC, в 2025 году линейка пополнится бюджетной моделью Galaxy Z Flip «FE», а также премиальной версией Galaxy Z Fold. Примечательно, что Galaxy Z Fold 7 не получит улучшений, представленных в недавно выпущенном Special Edition для Кореи и Китая, таких как более тонкий корпус и увеличенный внутренний дисплей. Эти характеристики останутся эксклюзивными для дорогой версии.

И да, Samsung неоднократно заявляла, что не будет делать более доступное устройство Galaxy Z Fold.