В дефолтном пакете Ubuntu Server нашли уязвимости 10-летней давности

Специалисты нашли несколько уязвимостей десятилетней давности, затрагивающих пакет «needrestart», который установлен по умолчанию в Ubuntu Server (начиная с версии 21.04).

© Unsplash

В случае эксплуатации эти баги могут привести к локальному повышению прав до уровня root. При этом никакого взаимодействия с конечным пользователем эксплуатация не требует.

На проблемы указали исследователи из Qualys Threat Research Unit (TRU). По их словам, злоумышленникам не составит труда использовать их в атаках, поэтому пользователям стоит как можно быстрее установить патчи.

Судя по всему, уязвимости впервые появились в версии needrestart 0.8 (релиз состоялся 27 апреля 2014 года) — после того как разработчики добавили поддержку интерпретатора.

«Эксплойт для бреши в needrestart позволяет локально повысить права до root Проблема затрагивает Debian, Ubuntu и другие дистрибутивы», — пишет Ubuntu в уведомлении.

Всего эксперты выделили пять уязвимостей со следующими идентификаторами: