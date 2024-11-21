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В дефолтном пакете Ubuntu Server нашли бреши десятилетней давности

Специалисты нашли несколько уязвимостей десятилетней давности, затрагивающих пакет «needrestart», который установлен по умолчанию в Ubuntu Server (начиная с версии 21.04).

В дефолтном пакете Ubuntu Server нашли уязвимости 10-летней давности
© Unsplash

В случае эксплуатации эти баги могут привести к локальному повышению прав до уровня root. При этом никакого взаимодействия с конечным пользователем эксплуатация не требует.

На проблемы указали исследователи из Qualys Threat Research Unit (TRU). По их словам, злоумышленникам не составит труда использовать их в атаках, поэтому пользователям стоит как можно быстрее установить патчи.

Судя по всему, уязвимости впервые появились в версии needrestart 0.8 (релиз состоялся 27 апреля 2014 года) — после того как разработчики добавили поддержку интерпретатора.

«Эксплойт для бреши в needrestart позволяет локально повысить права до root Проблема затрагивает Debian, Ubuntu и другие дистрибутивы», — пишет Ubuntu в уведомлении.

Всего эксперты выделили пять уязвимостей со следующими идентификаторами:

  • CVE-2024-48990 (7,8 балла по CVSS) — позволяет локальному злоумышленнику выполнить код с правами root. Работает благодаря тому, что needrestart можно заставить запустить интерпретатор Python с подконтрольной переменной среды PYTHONPATH.
  • CVE-2024-48991 (7,8 балла по CVSS) — также позволяет выполнить код от лица root.
  • CVE-2024-48992 (7,8 балла по CVSS) — принцип тот же, что у первой, но в этом случае фигурируют интерпретатор Ruby и переменная среды RUBYLIB.
  • CVE-2024-11003 (7,8 балла по CVSS) и CVE-2024-10224 (5,3 балла по CVSS) — обе позволяют выполнить шелл-команды с правами root. Проблема в пакете libmodule-scandeps-perl (до версии 1.36).

Наука и техника