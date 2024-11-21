Представлен дешевый аналог Mac mini с процессором Intel

Компания Beelink представила дешевый мини-ПК EQ14 на базе процессора Intel N150 с низким энергопотреблением. Об этом сообщает портал WCCFTech.

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Используемый в Beelink EQ14 процессор Intel N150 имеет 4 ядра и 4 потока, который работает на частоте до 3,6 ГГц при TDP в 6 Вт. Встроенная графика включает 24 исполнительных устройства с частотой 1 ГГц. Отмечается, что По характеристикам Intel N150 превосходит N100, который также имеет 4 ядра, но частота работы составляет 3,4 ГГц, а GPU — 750 МГц.

Beelink EQ14 оснащен двумя слотами M.2 для накопителей NVMe SSD PCI-e 4.0 и 3.0. Компьютер также поддерживает установку одной планки оперативной памяти DDR4 SO-DIMM, а система охлаждения представлена кулером. Из внешних портов имеются USB Type-A, USB Type-C и разъем для наушников.

Устройство выполнено в привычном для мини-ПК минималистичном дизайне.

Цены на Beelink EQ14 начинаются от 599 юаней (около 8,2 тыс. руб.) за Barebone-версию без оперативной и встроенной памяти, которые придется покупать отдельно.