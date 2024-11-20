Российские ученые назвали отличие шестого запуска Starship от предыдущих

Ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН 20 ноября зафиксировали низкое возмущение ионосферы, вызванное запуском космического корабля Starship. В предыдущие испытания, когда он взлетал, этот эффект был сильнее.

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Об этом "Российской газете" сообщил заместитель директора института по научно-исследовательской работе Юрий Ясюкевич.

"Помимо отработки технической стороны и развития космической отрасли, - пояснил он, - запуски космических кораблей оказывают влияние на развитие физики атмосферы и физики волн. Во время пролетов и взрыва Starship физики регистрировали сильные ионосферные возмущения. Сегодняшний запуск тоже сопровождался возмущением состояния ионосферы, однако эффект оказался существенно меньше, чем наблюдался при предыдущих запусках Starship в 2023-2024 годах".

По всей видимости, считает ученый, смена времени запуска c утреннего на вечернее существенно сказалась на условиях формирования отклика в атмосфере и ионосфере Земли.

Сибирские ученые - единственные в мире, кто не просто наблюдает за запусками Starship, но и мониторят в реальном времени возмущения атмосферы, используя каждый старт как возможность получить максимум новой информации о ней. Эти данные, как сообщили в Институте, использует мировая наука.

Как сообщалось ранее, после взрыва ракеты Starship 18 ноября 2023 года международная команда с участием ученых Института солнечно-земной физики обнаружила необычную плазменную дыру в ионосфере. Статья, посвященная этим исследованиям, опубликована в журнале первого квартиля Geophysical Research Letters - ведущем научном журнале по геофизике в мире.

Напомним, шестой испытательный полет корабля Starship с ускорителем Super Heavy американской компании SpaceX произошел в ночь на 20 ноября. Это самая мощная на сегодня космическая ракетная система. Starship начал полет примерно в час ночи по московскому времени, завершил его приблизительно спустя один час пять минут. В отличие от прошлых испытаний, в этот раз SpaceX запустил один из двигателей Raptor в вакууме. После этого аппарат начал снижение для приводнения в Индийском океане.

Справка "РГ"

Starship - разрабатываемая компанией SpaceX многоразовая сверхтяжелая ракета, предназначена для межпланетных полетов на Луну и Марс.

Starship сейчас самая большая по массе и размерам и самая мощная ракета-носитель в истории. Состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship.

Первый тестовый запуск корабля состоялся 20 апреля 2023 года, тогда спустя несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен.

Второй испытательный запуск провели 18 ноября 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты.

Третье испытание состоялось 14 марта 2024 года и было признано успешным.

Четвертое испытание прошло 6 июня 2024 года. Несмотря на потерю множества плиток теплозащиты и повреждение одного из закрылков, Starship сохранил работоспособность и успешно совершил мягкую посадку на воду в 6 км от запланированной точки.

13 октября 2024 года Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета. Super Heavy приземлилась на стартовую площадку и была поймана манипуляторами Mechazilla.