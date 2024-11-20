Инсайдер узнал стоимость нового флагмана Samsung

Новый флагман Samsung Galaxy S25 Ultra подорожает минимум на 100 долларов. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты медиа сослались на известного китайского инсайдера под ником Setsuna Digital, который раскрыл стоимость нового флагманского смартфона Samsung. По его данным, стоимость компонентов для аппарата вырастет минимум на 110 долларов по сравнению с Galaxy S24 Ultra.

Setsuna Digital полагает, что южнокорейская корпорация переложит дополнительные расходы на своих потребителей. В этом случае девайс будет стоить на ряде рынков минимум 1400 долларов, или около 140 тысяч рублей. Для сравнения, представленный в январе 2024 года Galaxy S24 Ultra был оценен в 1300 долларов.

Журналисты GizmoChina отметили, что удорожание компонентов связано в том числе с высокой стоимостью топового процессора Snapdragon 8 Elite. Он на 25-30 процентов дороже своего предшественника. Также могли подорожать дисплей и детали камеры.

В материале говорится, что если Samsung второй год подряд поднимет цены на свои флагманы, то это поставит ее в неловкое положение.

«S25 Ultra может оказаться одним из самых дорогих флагманов массового рынка», — отметили авторы.

Для сравнения, iPhone 16 Pro Max оценен в 1199 долларов, Google Pixel 9 Pro XL стоит 1099 долларов.

В начале октября известный инсайдер Digital Chat Station заявил, что производители флагманских Android-смартфонов поднимут цены на свои устройства в 2025 году. Во многом это связано с ростом цен на компоненты устройств.