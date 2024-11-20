Астрономы открыли редкую гигантскую радиогалактику

Международная группа астрономов с помощью радиотелескоп MeerKAT (Южная Африка) обнаружила новую гигантскую радиогалактику. Находка описана в статье, вышедшей на сервере препринтов arXiv.

© Naukatv.ru

Чтобы считаться гигантской радиогалактикой, длина объекта должна превышать 2,3 миллиона световых лет. Эти редкие объекты обычно развиваются в средах с низкой плотностью, позволяющих им выбрасывать свое радиоизлучение так далеко. Считается, что излучение в радиодиапазоне в виде двух огромных джетов (струй) выбрасывают в разные стороны черные дыры в центре этих галактик.

В новой работе авторы изучили спектральные карты и возраст трех гигантских радиогалактик. Одна из них была обнаружена впервые и получила обозначение MGTC J100022.85+031520.4. Правда, стоит отметить, что впервые у галактики было обнаружено именно мощное радиоизлучение. До этого галактика была известна в оптическом, доступном человеческому глазу, диапазоне, была совершенно непримечательной и называлась SDSS J100022.85+031520. Однако в радиоволнах она выглядит весьма впечатляюще.

Радиогалактика имеет проецируемую линейную длину около 4,2 миллиона световых лет (рекорд для радиогалактики — 16 млн, диаметр Млечнго Пути — около 100 тыс. световых лет), массу 93 триллиона масс Солнца. Она находится на расстоянии около 1,4 млрд световых лет от нас (красное смещение 0,1034), ее возраст (по спектральному анализу) — около 67 млн лет, мощность одного ее джета составляет примерно один миллион кветтаватт (1 кветтаватт = 1030 Вт).

MGTC J100022.85+031520.4 — центральная и самая яркая в кластере галактик WHL J100022.9+031521. Гигантская галактика, находящаяся внутри кластера — еще большая редкость. Из-за этого ее мощные радиоструи приняли необычную изогнутую форму в виде буквы С — расположенный рядом материал других галактик мешает им лететь по прямой.