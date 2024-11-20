Apple прекратила ремонтировать проблемные компьютеры

Корпорация Apple завершила программу, по которой она на льготных условиях ремонтировала проблемные компьютеры Mac. На это обратило внимание издание MacRumors.

По словам журналистов, бесплатная программа по ремонту ноутбуков Apple появилась в середине 2018 года, когда корпорация признала дефект ряда своих компьютеров. Тогда оказалась, что новая клавиатура типа «бабочка» (Butterfly) чрезвычайно подвержена поломкам и требует максимально аккуратного обращения.

Apple признала свою ошибку и извинилась перед пользователями. Авторы MacRumors заметили, что компания в течение 6,5 лет бесплатно ремонтировала компьютеры пользователей, но больше не будет этим заниматься. Однако в исключительных случаях сервисные центры Apple могут принять проблемный девайс на ремонт.

В материале говорится, что клавиатура типа «бабочка» могла набирать некоторые символы с ошибками или «залипать». Дефект был обнаружен у «небольшого процента устройств», к которым относятся MacBook 2015 года выпуска, MacBook Air 2018 года выпуска, MacBook Pro 2016 года выпуска и ряд других компьютеров. Журналисты заключили, что в 2019 году Apple окончательно перестала устанавливать дефектные клавиатуры в свои устройства и перешла на клавиатуры типа «ножницы».

В середине ноября компания Apple прекратила продажи переходника для наушников за 9 долларов. Аксессуар появился в 2016 году после того, как IT-гигант представил iPhone 7 — первый смартфон Apple без разъема для наушников.