Путин предложил сделать космические услуги платными

Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что космические услуги, предоставляемые Роскосмосом, должны стать платными.

По мнению главы государства, это необходимо для формирования рынка таких услуг и снижения бюджетной нагрузки, передает ТАСС.

«Некоторые вещи нужно доработать, точно совершенно. Нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, так у нас никаких денег бюджетных не хватит», – сказал Путин.

Мантуров сообщил, что власти уже начали работу над монетизацией космических услуг, в том числе через изменения в законодательстве о космической деятельности. По его словам, это затронет все ведомства и позволит формировать их бюджеты.

«Вы поставили нам задачу, и мы монетизируем эту услугу», – подчеркнул он.

Первый вице-премьер также отметил, что правительство рассчитывает на активное развитие коммерческого рынка космических услуг. Он подчеркнул, что сегодня практически все отрасли используют услуги дистанционного зондирования Земли, и этот рынок активно растет.

В июле гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции, развертывание планируется начать в 2027 году. Ранее Путин заявил, что Россия остается лидером по нескольким направлениям в освоении космоса.