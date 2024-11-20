TCL начала выпускать бюджетные OLED-дисплеи с разрешением 4K

Китайская компания TCL объявила о начале серийного производства OLED-экранов методом струйной печати, что должно удешевить мониторы и телевизоры с такими дисплеями. Об этом сообщает OLED-Info.

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TCL CSOT официально объявила о запуске массового производства OLED-дисплеев на собственных заводах. Первым продуктом стала 21,6-дюймовая панель с разрешением 3840х2160 пикселей, предназначенная для мониторов. Дисплей покрывает 99% цветового пространства DCI-P3 и предлагает яркость до 350 нит. Этот монитор уже был представлен на выставке Display Week 2024 и нацелен на профессиональных пользователей, включая медицинский сектор.

Отмечается, что производство панелей осуществляется с использованием стекла Gen 5.5 и материалов JOLED, объявившей о банкротстве в 2023 году. Совместное предприятие JOLED было создано в 2015 году Japan Display, Panasonic и Sony для разработки и производства OLED-дисплеев малого и среднего размера для планшетов и мониторов.

Первые модели были продемонстрированы на выставке CeBIT 2017, а массовое производство началось в марте 2021 года под маркой OLEDIO. Линейка включала экраны от 10 до 32 дюймов. Метод струйной печати должен был удешевить производство OLED-дисплеев, но финансовые показатели не оправдали ожиданий. Инвестиции Denso, Toyota и TCL не окупились из-за экономической рецессии и низкого спроса на электронику.

Одним из первых серийных продуктов с JOLED-панелью стал портативный монитор Asus ProArt PQ22UC, представленный в 2018 году и выпущенный на рынок примерно через год за $5000. Примечательно, что дебютная OLED-панель TCL имеет аналогичные размер и разрешение.