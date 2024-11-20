Впервые пары живых и мертвых звезд найдены в звездных скоплениях

Ученые из Института астрономии и астрофизики Данлэпа при Университете Торонто нашли первых кандидатов в пары живых и мертвых звезд в рассеянных звездных скоплениях. Статья об открытии вышла в Astrophysical Journal. Оно стало возможным благодаря использованию машинного обучения для анализа наблюдений космического телескопа Gaia, а также данных обзоров 2MASS и Pan-STARRS1.

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Большинство звезд входят в двойные системы — пары звезд, которые вращаются вокруг общего центра тяжести. Почти у половины светил, подобных нашему Солнцу, есть хотя бы одна звезда-компаньон. Звезды в паре обычно отличаются по размеру, и, если предположить, что образовались они одновременно, более массивная заканчивает свой век раньше.

При этом она раздувается в сотни и тысячи раз, на время становясь красным гигантом, и при достаточно близком расстоянии до соседки поглощает ее. Астрономы называют это фазой «общей оболочки», поскольку обе звезды оказываются обернутыми в одну и ту же материю. Этот критический период эволюции звезд, а особенно последующие ей этапы, оставались одной из самых больших загадок в астрофизике.

Найденные пары — это последствия подобного рода катаклизмов, чем и интересны. Несмотря на то, что они должны быть очень распространены, их сложно обнаружить — до этого исследования в пределах скоплений было подтверждено только два кандидата. Теперь это число увеличилось до 52 двойных систем в 38 звездных скоплениях.

Обнаружение объектов такого рода в рассеянных звездных скоплениях, где они все почти наверняка образовались в одно и то же время, позволяет ограничить возраст систем и проследить их полную эволюцию от рождения до состояния общей оболочки и после него.