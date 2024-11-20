Почему установка Windows 95 выполнялась в трех ОС

Процесс установки Windows 95 был на удивление запутанным и требовал использования трех операционных систем: MS-DOS, Windows 3.1 и собственно Windows 95. Но почему это было необходимо? Ответ кроется в эффективности и совместимости, гласит недавняя статья на сайте Microsoft.

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Microsoft разработала процесс установки так, чтобы он подходил для инсталляции из MS-DOS, обновления из Windows 3.1 и даже ремонта или обновления в Windows 95. Вместо того чтобы писать три отдельные программы установки, Microsoft создала единый процесс, который работал во всех сценариях.

На первом этапе использовалась текстовая программа установки MS-DOS, которая при необходимости устанавливала минимальную версию Windows 3.1. Это позволило создать графический пользовательский интерфейс для следующего этапа — 16-разрядного приложения Windows, которое выполняло тяжелую работу: собирало пользовательские настройки, определяло оборудование и копировало файлы Windows 95. Наконец, когда система загружалась в Windows 95, 32-разрядное приложение решало другие, более сложные задачи.

Этот трехэтапный подход обеспечил «плавную работу пользователей, сократил накладные расходы на разработку и позволил избежать дублирования кода».