Бразилия нашла альтернативу Starlink

Правительство Бразилии заключило соглашение о намерении сотрудничества с китайской компанией SpaceSail, которая может заменить спутниковую связь Starlink Илона Маска.

Об этом сообщает портал G1.

Как отмечается, бразильская телекоммуникационная компания Telebrás подписала соглашение с китайской компанией SpaceSail.

Договор подразумевает намерение сотрудничества, если китайская компания заработает в Бразилии, говорится в публикации.

В правительстве страны пояснили, что SpaceSail планирует запустить 648 спутников в ближайшие 14 месяцев. После этого SpaceSail сможет предлагать услуги в Бразилии.

Ранее Маск пообещал добиваться изъятия государственных активов Бразилии, пока бразильские власти «не вернут незаконно изъятую собственность X и SpaceX».

Также сообщалось, что штраф за использование соцсети Маска X в Бразилии с VPN после блокировки составит около $9 тыс.