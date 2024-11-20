Россиян предупредили о рисках кражи SIM-карты

Эксперты Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» предупредили россиян о рисках кражи SIM-карт и необходимости установки на них PIN-кода.

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Мошенники, получившие доступ к SIM-карте жертвы, могут воспользоваться всеми онлайн-сервисами, привязанными к номеру телефона, включая мобильный банк, социальные сети, мессенджеры и почтовые сервисы, что делает оперативную блокировку утерянной SIM-карты крайне важной.

«Чтобы обеспечить надежную защиту SIM-карты, необходимо установить на нее PIN-код. Это не позволит злоумышленникам вставить ее в свой телефон и получить доступ к вашим личным данным или онлайн-сервисам. Кроме того, рекомендуем отключить услугу мобильного перевода по СМС. Так вы предотвратите несанкционированный вывод средств с вашего банковского счета», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Чтобы установить PIN-код на Android-смартфоне, нужно перейти в настройки устройства, найти пункт «Блокировка SIM-карты», активировать функцию и ввести текущий PIN-код, который по умолчанию установлен как «0000». После активации блокировки SIM-карты можно изменить PIN-код.

На iPhone PIN-код устанавливается в «Настройках» — «Сотовая связь» — «SIM-PIN», где нужно ввести текущий код, после чего можно ввести новый.

«После ввода нового PIN-кода он будет установлен на вашу SIM-карту. Теперь каждый раз, когда вы будете активировать SIM-карту на своем устройстве, вам нужно будет вводить пароль», — отмечают эксперты.

Они также рекомендуют записать новый PIN-код в надежном месте, чтобы его не забыть, так как после трех неправильных попыток ввода SIM-карта будет заблокирована.