Представлены мощные смартфоны Asus с поддержкой «Змейки»

Asus представила флагманские игровые смартфоны ROG Phone 9 и 9 Pro. Об этом сообщает портал GSMArena.

© Asus

Смартфоны оснащены AMOLED-экранами с диагональю 6,78 дюйма, разрешением Full HD+, пиковой яркостью 2500 нит и частотой обновления изображения 185 Гц. На задней панели смартфонов расположили дополнительный диодный экран AniMe Vision, представляющий собой матрицу mini-LED, на который можно выводить различные изображения и текст, а также играть в мини-игры, такие как «Змейка».

За производительность обеих моделей отвечает флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дополненный до 16 или 24 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти в ROG Phone 9 и 9 Pro соответственно. Среди прочего заявлено об улучшенной системе охлаждения и наличии кулера AeroCase, который входит в комплект поставки.

Основная камера ROG Phone 9 представлена 50-мегапиксельным сенсором, дополненным ультраширокоугольным и макромодулем на 13 и 5 Мп соответственно. Фронтальная камера представлена датчиком на 32 Мп. Pro-версия отличается использованием телеобъектива на 32 Мп с трехкратным оптическим приближением вместо макро.

Новинки выделяются на фоне конкурентов наличием разъема для наушников. Среди прочего заявлена поддержка технологии улучшения звучания Dirac Virtual Surround, предустановленной ОС Android 15 с двухлетней поддержкой, а также аккумулятора на 5800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной на 15 Вт.

Asus ROG Phone 9 и 9 Pro предлагаются по цене от $1000 и $1200 соответственно.