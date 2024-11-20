Названа причина подверженности городов волнам жары

Ученые Мельбурнского королевского технологического института Австралии совместно с Мюнхенским техническим университетом обнаружили, что население крупных городов подвержено волнам жары в большей степени из-за недостаточного растительного покрова. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследование основывалось на новом показателе устойчивого развития городов — правиле «3-30-300». Этот показатель гласит, что каждое здание должно иметь вид на как минимум три дерева, быть расположено в районе с не менее чем 30-процентного покрытия кронами деревьев и находиться в пределах 300 метров от парка. Оказалось, что в таких городах, как Нью-Йорк, Амстердам и Буэнос-Айрес, менее 30 процентов зданий находятся в подходящих условиях, что указывает на серьезный дефицит растительного покрова в городах.

Методика исследования включала анализ расположения более 2,5 миллиона зданий с использованием геопространственных данных и новых методик, разработанных голландской фирмой Cobra Groeninzicht. Визуализация данных позволила увидеть распределение зелени на уровне отдельных районов и оценить доступность зеленых зон. Благодаря примененному подходу удалось точно измерить долю зданий, соответствующих критериям правила «3-30-300».

Исследование показало, что в таких городах, как Сиэтл и Сингапур, достигнуты более высокие показатели растительного покрова: 45 и 75 процентов зданий соответственно находятся в районах с достаточным количеством деревьев. Однако в Нью-Йорке и Амстердаме покрытия кронами деревьев почти нет, несмотря на то, что из многих зданий можно увидеть несколько деревьев. В то же время доступ к паркам остается неравномерным: например, Сингапур и Амстердам получили высокие оценки, а Буэнос-Айрес и Нью-Йорк оказались среди отстающих.

Ученые обратили внимание на необходимость увеличения количества деревьев в городах для улучшения качества жизни. По их словам, высокий уровень лесного покрова помогает снижать температуру воздуха, уменьшает риск наводнений и улучшает психическое и физическое здоровье людей. В результате исследования было установлено, что 30-процентное покрытие кронами деревьев — это минимально необходимый показатель, а для более значительного эффекта рекомендуется покрытие в 40 процентов.