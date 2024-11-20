Microsoft представила облачный аналог Mac mini

Компания Microsoft представила необычный мини-ПК под названием Windows 365 Link, который выделяется отсутствием возможности установки или запуска локальных приложений. Для работы устройству необходимо подключение к корпоративной сети, а работает новинка на облачной версии Windows 11, сообщает TechCrunch.

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Пользователи Windows 365 Link могут использовать облачные версии Office, Microsoft Teams, Webex и других приложений. Известно, что устройство поддерживает подключение двух 4K-мониторов и оснащено четырьмя USB-портами, DisplayPort, HDMI, аудиоразъемом, сетевым портом Ethernet, а также беспроводными интерфейсами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Мини-ПК оснащен пассивной системой охлаждения, а на его передней панели расположена кнопка включения.

Microsoft не раскрыла точные характеристики процессора, объем оперативной и постоянной памяти, но эксперты полагают, что используется маломощный процессор Intel, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Размеры ПК составляют 120x120x30 мм.

Корпус Windows 365 Link на 90% состоит из переработанного алюминия. Отдельно заявляется, что энергопотребление устройства значительно ниже, чем у аналогичных устройств и большинства офисных ПК.

Основной целевой аудиторией Windows 365 Link являются коммерческие компании и госструктуры. Система легко настраивается, поддерживает автоматические обновления и позволяет удаленно управлять устройствами. Официальный старт продаж облачного ПК запланирован на апрель следующего года по цене $349.