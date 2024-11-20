Realme готовит новый субфлагманский смартфон GT Neo 7, о котором стало известно из базы данных 3С.

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Устройство с кодовым номером RMX5060 поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что подтвердил сертификат, выданный китайским регулятором.

GT Neo 7 станет преемником популярного GT Neo 6, который вышел ранее в этом году с чипом Snapdragon 8s Gen 3, батареей на 5500 мАч и зарядкой 120 Вт.

Новинка, по слухам, получит обновленный процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version — разогнанную версию стандартного SD8G3, что позволит конкурировать с Redmi K80 и iQOO Neo 10.

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Смартфон также, предположительно, оснастят OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Возможен переход на более крупную кремний-углеродную батарею, что может объяснить снижение мощности зарядки. Ожидается, что устройство будет представлено в ближайшие месяцы.