Rutube запустит собственный телеканал

Видеохостинг Rutube запускает собственный телеканал. Об этом в своем Telegram-канале пишет деловая газета "Ведомости".

Согласно недавно полученной лицензии, на Rutube TV, который может начать вещание с 1 декабря, могут транслироваться шоу, игры и конкурсы, фильмы и сериалы, а также новости. Бета-версия вещания нового телеканала уже доступна на самом видеохостинге. Основу сетки канала составит блогерский контент, в частности оригинальные шоу платформы - Muzloft, "Злые языки", "Родное", "Почетный гражданин", "Маленькие герои" и другие. Целевая аудитория канала - зрители в возрасте 25-33 лет.

Кстати

Rutube TV - не первый российский канал, основу сетки которого составляет контент блогеров. С 2021 года в России с таким контентом вещают два платных тематических телеканала - V1 Ego и V1 Fem, которые запустила компания "Первый влогерский". А в феврале 2024 года видеосервис Start совместно с партнером запустил телеканал Epic.