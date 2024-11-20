Samsung представила новый модуль телеобъектива в смартфонах

Samsung объявила о разработке нового телеобъектива для камер смартфонов.

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Новая технология All Lenses on Prism (ALoP) позволяет сделать объектив значительно компактнее, при этом улучшая качество изображения.

Особенности

Согласно заявлению Samsung, традиционные перископические камеры используют прямоугольную решётку линз, что приводит к увеличению высоты модуля при повышении яркости линз, делая телефоны более толстыми. Технология ISOCELL ALoP решает эту проблему, перемещая решётку линз на верхнюю часть призмы перископа. Это позволяет добиться компактности, сохраняя высокое качество изображения.

Решение Samsung обеспечивает эквивалент фокусного расстояния 80 мм (около 3,5-кратного оптического зума) с диафрагмой f/2.58. Технология ALoP размещает линзы горизонтально на призме, используя наклонённую на 40° призматическую отражающую поверхность и сенсор, установленный под углом 10°. В результате установка стала на 22% короче, чем у обычного перископа.

© MobiDevices

На представленном Samsung рендере видно, что модуль ALoP значительно компактнее стандартных перископических камер. Это должно позволить уменьшить выступ камеры, не снижая качества снимков.

Сроки выхода

На данный момент Samsung не раскрыла, в каких смартфонах будет использоваться новый модуль телеобъектива ALoP. Предполагается, что объектив может появиться в будущих устройствах, таких как Galaxy S25 и Galaxy Z Fold 7.