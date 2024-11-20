Названы сроки запуска аналога Apple Pay в России

Банки работают над новой технологией оплаты покупок смартфонами бесконтактным способом по аналогии с Apple Pay и Google Pay. Во второй половине 2025 года такой сервис планирует внедрить «Сбер», сообщают «Известия».

По словам представителя «Сбера», система будет работать, как Apple Pay, позволяя клиентам оплачивать покупки, приложив смартфон к терминалу. Терминалы банка совместимы с этой технологией — оплата может проходить через Bluetooth с помощью мобильных приложений.

О подготовке пилота похожей технологии ранее заявляли в НСПК. К тестированию «Волны» хотят присоединиться банки «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит» — пилот планируется провести в следующем году. Предполагается, что сервис будет работать как онлайн, так и в отсутствие интернета, однако для использования технологии понадобятся специальные платежные терминалы нового вида.

Эксперты отмечают, что новый механизм оплаты будет удобнее стикеров для iPhone и оплаты по QR. В отличие от Apple Pay, использующего NFC, Bluetooth обладает большей дальностью действия и гибкостью. Однако для обеспечения безопасности потребуется внедрение новых стандартов шифрования.

Напомним, в марте 2022 года Apple Pay и Google Pay оказались недоступны россиянам. До отключения Google Pay пользовались 32% россиян среди пользователей мобильных платежных сервисов, Apple Pay — 30%.