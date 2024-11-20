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Microsoft сломала Windows 11 24H2 — обновление не устанавливается по неизвестной причине

Обновление KB5046617 для Windows 11 24H2, выпущенное в ноябре, вызвало множество жалоб.

Microsoft сломала Windows 11 24H2
© Ferra.ru

Пользователи сообщают о сбоях при установке: процесс зависает на 35%, 37% или 40%, а система выдает ошибки с кодами «0x800f0991» и «0x800f0922».

Некоторые утверждают, что, несмотря на успешное завершение установки, настройки Windows показывают, что обновление не применено. Это вызывает путаницу, так как невозможно определить, находится ли система в актуальном состоянии.

Проблема затрагивает устройства с последней версией Windows 11 и пока не имеет официального решения.

Microsoft не дала комментариев по поводу сложившейся ситуации, оставив пользователей искать обходные пути или отложить обновление. Остается лишь ждать, когда редмондцы выпустят патч, исправляющий проблему.

Наука и техника
Microsoft