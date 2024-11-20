Обнаружен уникальный квазизвездный объект

Астрономы из обсерватории Стюарда в Аризоне и других научных учреждений обнаружили уникальную структуру, состоящую из квазизвездного объекта (QSO) и пылевой звездообразующей галактики (DSFG), связанных мостом из ионизированного углерода. Подробности исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Квазары, или квазизвездные объекты, представляют собой активные ядра галактик с очень высокой светимостью, которые питаются сверхмассивными черными дырами. Эти объекты испускают электромагнитное излучение в разных диапазонах и являются одними из самых ярких и далеких объектов во Вселенной. В ряде случаев квазары могут сливаться с пылевыми звездообразующими галактиками, и такие системы крайне редки.

Для обнаружения нового слияния астрономы использовали данные Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), наблюдая 21 квазар и анализируя эмиссию ионизированного углерода. В результате они обнаружили, что один из квазаров, обозначенный как J1133+1603, связан с компактной пылевой галактикой J1133c. Этот мост из ионизированного углерода указывает на взаимодействие между этими двумя объектами.

Система расположена на красном смещении 5,63, что означает большое удаление от Земли. Пылевая звездообразующая галактика J1133c находится на расстоянии примерно 32 600 световых лет к юго-востоку от квазара. Это расстояние относительно небольшое для таких пар объектов, что указывает на продолжающееся слияние между ними.

Исследование показало, что J1133c обладает светимостью, превышающей светимость квазара почти в пять раз, что может свидетельствовать о высокой скорости звездообразования или активности галактического ядра. Линия эмиссии C II, связывающая эти объекты, считается важным показателем звездообразования в таких системах.

Интенсивное звездообразование в J1133c, достигающее скорости около 1000 солнечных масс в год, может быть результатом слияния с квазаром J1133+1603. Это открытие подчеркивает важность изучения подобных редких объектов для лучшего понимания эволюции галактик и активности квазаров в ранней Вселенной.