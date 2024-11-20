Семенам с затонувшего 145 лет назад корабля нашли применение

В 1878 году судно, направлявшееся в Чикаго, затонуло в озере Гурон, штат Мичиган. Экипажу удалось спастись, но груз был утерян. На борту находились ведра с сортом ржи, который больше не существует. Корабль был найден в 1984 году, а спустя 145 лет после крушения группа ученых достала со дна семена и решила сделать из них виски.

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Спасенные семена назвали сортом Бентли – в честь затонувшего корабля. Их изучили в лаборатории Мичиганского государственного университета, где эксперт по селекции и генетике пшеницы заключил, что их можно попробовать прорастить. Однако процесс не шел, хотя семена обработали растительным гормоном.

Тогда ученые извлекли из них генетический материал, чтобы секвенировать хромосомы этой ржи и перенести сегменты хромосом в современный сорт. Таким образом получится возродить рожь, которая уже утрачена для сельского хозяйства. А затем из нее сделать виски, пишет IFL Science.

В июле польские дайверы на дне Балтийского моря у берегов Швеции нашли на затонувшем парусном судне XIX века бутылки с шампанским, вином и корзины с минеральной водой.