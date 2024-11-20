Орбиту МКС скорректировали для защиты от космического мусора

Орбиту Международной космической станции увеличили на 800 метров из-за угрозы столкновения с мусором. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. "В 23:09 мск включены двигатели грузовика "Прогресс МС-28", что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 800 метров", — говорится в сообщении.

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После завершения маневра минимальная высота орбиты станции составляет 416,20 км, а максимальная — 430,86 км, добавили в Роскосмосе. В мае текущего года исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев отмечал, что Россия намерена использовать Международную космическую станцию до 2028 года, с возможным продлением эксплуатации в будущем в зависимости от обстоятельств. Другие участники проекта планируют эксплуатировать МКС до 2030 года.

Изначально МКС была задумана на 15 лет эксплуатации после начала строительства в 1998 году. Позднее этот срок был продлен до 2020 года, затем до 2024 года. В начале апреля "Роскосмос" утвердил проект Российской орбитальной станции. Одной из ключевых ее особенностей станет открытая модульная архитектура. Главный, или узловой модуль в основе РОС получит шесть стыковочных узлов. К каждому из них смогут пристыковываться остальные модули.