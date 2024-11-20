РКН зарегистрировал свыше 14 тыс. страниц с большой аудиторией в соцсетях

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) зарегистрировала в перечне каналов с аудиторией более 10 тысяч человек свыше 14 тысяч страниц в социальных сетях. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

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В Роскомнадзоре отметили, что по состоянию на конец дня 19 ноября владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через портал «Госуслуги» почти 29 тыс. заявлений о регистрации. Из них свыше 14 тыс. страниц уже внесли в перечень Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что проверяется количество пользователей, правильность предоставленных данных, размещение владельцем канала номера заявки в информации о канале, отсутствие нарушений в сфере информации.

В Роскомнадзоре заявили, что владельцы персональных страниц активно регистрируются, каждый день в ведомство поступает свыше 1,5 тыс. заявок, которые рассматриваются в течение 10 рабочих дней.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон о деанонимизации владельцев страниц в социальных сетях с более чем 10 тыс. подписчиков. Согласно документу, с 1 ноября текущего года администраторы таких блогов будут обязаны сообщать информацию о себе в Роскомнадзор.