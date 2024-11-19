Предложена гипотеза о Темном Большом взрыве

Космологи Университета Колгейт (США) предложили гипотезу о «Темном Большом взрыве», которая объясняет происхождение темной материи. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D.

© Lenta.ru

Согласно гипотезе, темная материя могла возникнуть не в результате традиционного Большого взрыва, а в результате отдельного события — Темного Большого взрыва, который произошел вскоре после формирования Вселенной. Эта модель предполагает, что частицы темной материи сформировались при распаде особого квантового поля, находившимся в метастабильном вакууме.

В своем исследовании ученые изучили возможные сценарии Темного Большого взрыва и определили, как они согласуются с существующими экспериментальными данными. Были проведены расчеты параметров, которые могли бы объяснить происхождение темной материи в рамках данной модели.

Результаты показали, что ранее не исследованные диапазоны параметров могут объяснять существование темной материи. Кроме того, исследование указывает на потенциальные наблюдаемые последствия Темного Большого взрыва, такие как генерация гравитационных волн, которые можно будет обнаружить в будущем.

Ученые считают, что обнаружение этих гравитационных волн станет ключевым доказательством теории Темного Большого взрыва. Текущие и будущие эксперименты, такие как International Pulsar Timing Array и Square Kilometer Array, могут предоставить необходимые данные для проверки модели.