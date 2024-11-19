SpaceX готовится к шестому испытательному полету Starship

Компания SpaceX готовится к шестому тестовому запуску своей мегаракеты Starship, на котором, как ожиданиется, может присутствовать избранный президент США Дональд Трамп, передает AFP. Это будет вторая в истории попытка поймать возвращающийся ускоритель с помощью массивных механических «рук» огромной башни. И это спустя всего месяц после того, как компания впервые осуществила этот технический маневр, подтвердив свое лидерство в области многоразовых ракет. Планируется, что в будущем Starship доставить людей на Луну и Марс.

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SpaceX намерена подтвердить, что первый захват не был случайностью, после того как Маск косвенно признал (в аудиозаписи, размещенной в его соцсети), что ускоритель Super Heavy был на волоске от крушения.

Шестой полет, который запланирован на час ночи 20 ноября по Москве, повторит многие цели пятого, но с некоторыми обновлениями. Если все пойдет по плану, возвращающийся ускоритель замедлится с гиперзвуковых скоростей, создавая звуковые удары, приближаясь к пусковой башне. Там пара массивных механических рук должна поймать и остановить его через 8-10 минут после старта.Верхняя ступень Starship совершит частичный облет вокруг Земли, войдет в атмосферу и приводнится в Индийском океане чуть более чем через час после запуска, но на этот раз днем, что обеспечит лучшие условия для визуального анализа.Технические цели включают первое зажигание двигателя Raptor в космосе и проведение новых экспериментов с теплозащитным экраном — это будет последний полет текущего поколения прототипов Starship. Следующий блок будет отличаться переработанными передними закрылками, увеличенными баками и новыми тепловыми плитками, поскольку компания стремится создать полностью многоразовую теплозащиту.В преддверии пятого полета SpaceX опубликовала большой пост, выражая недовольство тем, что «лицензионный процесс неоднократно срывался из-за проблем от шуточных до абсурдных», отдельного упоминания удостоился «избыточный экологический анализ», приведший к задержке запуска. Теперь временной промежуток между пятым и шестым испытательными полетами был рекордно маленьким. Некоторые американци опасаются, что из-за увеличения влияния Маска после победы Трампа на выборах, за безопасностью стартов могут следить не так тщательно.