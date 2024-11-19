Грузовой корабль "Прогресс МС-27" покинул МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" во вторник 19 ноября покинул Международную космическую станцию (МКС). В 19.11 мск двигатели "Прогресса МС-27" включатся на торможение. Корабль войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.

По данным Центра управления полетами, то, что не сгорит - элементы конструкции корабля - упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Напомним: "Прогресс МС-27" прибыл на МКС 1 июня. Он привез 2,5 тонны различных грузов.

Теперь место "Прогресса МС-27" займет корабль "Прогресс МС-29". Его запуск запланирован на 21 ноября, а стыковка с МКС - на 23 ноября.