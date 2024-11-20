В России появится флагманский смартфон iQOO 13 в дизайне BMW

Компания iQOO планирует выпустить смартфон iQOO 13 BMW Motorsport на российском рынке до конца 2024 года. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

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Толщина корпуса iQOO 13 составляет всего 7,99 мм. Помимо стандартной версии, компания привезет в Россию специальное издание в честь пятилетия сотрудничества с BMW Motorsport. Эта модель имеет матовую текстуру и глянцевую рамку, а также логотип бренда-партнера на левой стороне задней панели.

Одной из ключевых особенностей iQOO 13 стала кольцевая подсветка вспышки вокруг камеры, которую можно использовать для индикатора оповещений. Всего будет доступно до 72 комбинаций подсветки, которые также могут быть использованы в играх.

За производительность устройства отвечает новейший флагманский чип Snapdragon 8 Elite, дополненный ИИ-сопроцессором SuperComputing, что позволяет запускать игры с трассировкой лучей при 90 кадрах в секунду. iQOO 13 также оснащен 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Точная дата анонса новинки в России и ее стоимость пока не раскрываются.