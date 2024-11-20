Ученые разработали новую технологию для дорог в Арктике

Российские ученые создали инновационный морозоустойчивый материал для укрепления дорожного полотна в арктических регионах.

Это биополимерная смесь, которую можно применять для укрепления насыпей и откосов дорог, - она защитит их от размывания и ветровой эрозии. Использовать состав можно при строительстве как автомобильных, так и железных дорог.

Уникальность разработки в том, что материал также способен противостоять разрушению грунтов от резких перепадов температур, которые характерны для холодного климата, сообщил руководитель центра компетенций Передовой инженерной школы НГУ Георгий Лазаренко. Раз за разом, замерзая и оттаивая, биополимер превращается в прочную структуру, скрепляющую грунт. При этом он отвечает жестким экологическим стандартам, разработанным для Арктики.

Опытно-промышленную эксплуатацию смеси предполагается начать в 2025 году на Ямале.

Сегодня технологии укрепления северных дорог приобретают особую важность в связи с глобальным потеплением, которое в российской Арктике происходит в разы быстрее, чем в других регионах.