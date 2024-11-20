В МВД сообщили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники начали похищать аккаунты пользователей Telegram, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, чтобы получить доступ к личным данным и накоплениям россиян, злоумышленники рассылают пользователям фишинговые ссылки, маскируя их под подарок с премиум-подпиской, уточнила Волк в Telegram-канале.

«Желая воспользоваться возможностью, доверчивая жертва переходит по ссылке, где от нее требуется ввести логин и пароль от своего аккаунта. Как итог, пользователь остается ни с чем, а аферисты получают доступ к его данным», — пояснила представитель ведомства.

Волк призвала обратить внимание, если пользователь получил подарок в виде премиум-подписки. Представитель МВД заявила, что никакие данные в этой ситуации вводить не нужно. Весь процесс активации проводится в самом мессенджере, без перехода на внешние ресурсы, уточнила Волк и попросила граждан быть бдительными.

Ранее россиян предупредили о другой опасности. После оплаты товара в магазине не рекомендуется оставлять чек на кассе, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. Аферисты могут выносить товары, которые есть в чужом чеке.