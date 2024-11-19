В Windows 11 сломалось время

Пользователи актуальной версии Windows 11 пожаловались на сломанную функцию отображения времени и даты. На это обратило внимание издание Neowin.

Подтверждение неполадки обнаружили на сайте Windows Health Dashboard, с помощью которого Microsoft сообщает о проблемах ОС. В компании признали, что у ряда пользователей может быть неисправна функция отображения правильного времени, также они могут остаться без возможности поменять часовой пояс через встроенное приложение «Параметры».

Журналисты Neowin отметили, что у проблемы есть временное решение. Владельцы ПК могут запустить устаревшее приложение «Панель управления» и через программу установить правильное время и необходимый часовой пояс. Раздел «Панель управления» можно найти через меню «Пуск».

Также продвинутые пользователи могут внести необходимые изменения через командную строку. Для этого нужно зажать клавиши Windows и R, ввести команду timedate.cpl и изменить настройки через предложенный интерфейс.

В начале ноября специалисты Microsoft добавили в редактор «Блокнот» продвинутые функции работы с текстом. В том числе в программе появилась опция Rewrite, которая позволяет переписать фрагмент текста с помощью искусственного интеллекта.