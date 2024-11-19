Sitronics исполняет четыре контракта на изготовление спутников

Российская группа компаний Sitronics Group исполняет четыре контракта на производство космических аппаратов в интересах иностранных заказчиков.

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Об этом заявил управляющий партнер ПАО АФК "Система", председатель совета директоров Sitronics Group Николай Пожидаев.

"Сейчас исполняем четыре иностранных контракта с различным функционалом - от дистанционного зондирования Земли до простых связных аппаратов", - заявил он на панельной дискуссии "Перспективные космические системы и сервисы" в рамках 11-й Международной недели авиакосмических технологий, которая проходит в Московском авиационном институте (МАИ).

Он отметил, что сегодня группа компаний компания располагает 56 аппаратами на орбите, а еще 40 сейчас изготовлены и хранятся на складах.