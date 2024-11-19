«Росэлектроника» представила новую систему цифровой радиосвязи

Холдинг «Росэлектроника» завершил разработку базовых станций стандарта DMR уровня Tier III, предназначенных для создания распределенных цифровых сетей связи. Новое оборудование, созданное инженерами концерна «Созвездие», обеспечивает устойчивую радиосвязь, защищенную от помех и прослушивания.

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Базовые станции поддерживают до 12 каналов связи, включая выделенный канал управления. Это увеличивает емкость сети, ее надежность и зону покрытия. Встроенный режим транкинга автоматически выбирает свободный канал для вызова, а технология разнесенного приема повышает устойчивость связи при слабом сигнале.

Станции совместимы с отечественными и зарубежными системами радиосвязи стандарта DMR. На данный момент доступны две модификации, работающие в диапазонах частот 146−174 МГц и 401−486 МГц. Дополнительно оборудование оснащено функцией синхронизации от навигационных сигналов и системой самодиагностики, которая позволяет автоматически корректировать режим работы.

Для управления сетью связи разработан диспетчерский комплекс «Созвездие ДМР». Он позволяет вести учет пользователей, разграничивать их доступ к радиосети, управлять вызовами и отслеживать перемещение абонентов в режиме реального времени. Работать с диспетчером можно через web-интерфейс, без необходимости установки дополнительного ПО.