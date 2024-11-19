Мужчина нашел в мусорном баке исправный и дорогой компьютер

Водитель мусоровоза нашел на помойке мощный и рабочий игровой компьютер с 24-ядерным процессором Threadripper. Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на публикацию на форуме Reddit.

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Историей поделился пользователь с ником Seizo, который работает водителем мусоровоза. Он рассказал, как нашел в мусорном баке собранный компьютер с мощным процессором Ryzen Threadripper 3960X с 24 ядрами. На момент выхода этот процессор стоил $1,4 тыс. (около 139,9 тыс. руб.).

Более того, в компьютере были установлены флагманская видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, стоившая в свое время $999 (около 99,8 тыс. руб.) и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, а также материнская плата Asus Prime TRX40-Pro. Даже сегодня такой ПК на вторичном рынке стоил бы немало. Кто и зачем его выбросил, неизвестно.

Компьютер оказался полностью исправным, за исключением экрана на системе охлаждения, но кулеры работали. Автор находки почистил компьютер и сообщил, что планирует заменить блок питания, так как он был промокшим, но все еще функционировал.