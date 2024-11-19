В США начали воровать iPhone прямо из посылок

В США выросло количество краж iPhone во время доставки смартфонов покупателю. Об этом сообщает издание CNET.

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Журналисты медиа отметили, что в 2024 году в Соединенных Штатах злоумышленники похитили посылок на сумму 12 миллиардов долларов, проблема затронула 58 миллионов американцев. По словам специалистов, воры начали чаще похищать дорогую технику непосредственно перед ее вручением покупателю.

В материале говорится, что выросло количество краж iPhone. При этом злоумышленники нашли новый способ — они находят трек-номер посылки, отслеживают ее через интернет и приходят забирать товар в тот момент, когда курьер оказывается у дома покупателя.

По словам журналистов, чаще всего таким образом похищают iPhone, приобретенные у оператора AT&T. Эта компания используют курьерскую службу FedEx, трек-номера посылок которой часто сливают или перепродают в сети мошенники. Также FedEx не требует обязательного присутствия получателя — курьер имеет право положить посылку на порог дома и уйти без подтверждения.

Журналисты CNET настоятельно рекомендовали пользователям лично встречать курьеров с дорогостоящими отправлениями. Также они посоветовали установить специальный ящик для посылок, предметы из которого невозможно достать без ключа.

Ранее журналисты издания 404 Media заявили, что компания Apple могла усложнить взлом iPhone с помощью принудительной перезагрузки. Выяснилось, что при отключении от сотовой сети телефон может выключиться, что затрудняет его разблокировку посторонними.