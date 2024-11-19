В России планируют создать базу биометрии телефонных мошенников

В России могут создать базу биометрических образцов, в которую включат сведения о телефонных мошенниках.

Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду. Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны в любом случае формировать базу биометрических образцов мошенников», — сказал глава ведомства.

Шадаев добавил, что в России также планируют дать операторам связи возможность использовать искусственный интеллект в телефонных звонках. По его словам, с помощью этой технологии они смогут выявлять попытки воздействия на абонентов.

Министр подчеркнул, что все предложенные меры будут реализованы на законодательном уровне.

7 ноября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что в России необходимо принять меры для защиты граждан от утечек данных. Он отметил, что легкие санкции приводят к тому, что компаниям невыгодно вкладываться в меры по защите пользовательской информации.