Oppo представила посвященный «Гарри Поттеру» смартфон

Компания Oppo представила смартфон Reno 12F, дизайн которого выполнен по мотивам «Гарри Поттера». Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Смартфон выполнен в коричневом цвете с золотистыми надписями Harry Potter и Oppo на задней панели. Боковые грани и блок камер также отделаны под золото.

Устройство поставляется в тематической коробке в виде книги заклинаний, внутри которой находятся прозрачный чехол, стилус в виде волшебной палочки, брелок в виде снитча, тематическая иголка для извлечения SIM-карты, письмо из Хогвартса и зарядка.

Лимитированное издание не отличается по характеристикам от обычного Reno 12F — смартфон также оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В смартфоне имеется тройная камера на 50, 8 и 2 Мп, а также батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт.

В Перу Oppo Reno 12F Harry Potter Special Edition оценили в 1,6 тыс. перуанских соль (около 42,2 тыс. руб.).