Ученые нашли самого одинокого дельфина в Балтийском море

Группа морских биологов из Университета Южной Дании нашла в Балтийском море самца дельфина-афалина, который, по-видимому, разговаривает сам с собой. Такое поведение может быть обусловлено одиночеством животного. Исследование опубликовано в научном журнале Bioacoustics.

Необычное морское животное впервые заметили около пяти лет назад в водах канала Свендборгсунд в Дании. Через некоторое время дельфин, которому дали имя Делле, привлек внимание ученых, заинтересовавшихся необычным поведением существа.

Исследователи выяснили, что Делле довольно разговорчив. Команда зафиксировала 10833 звуковых сигнала с декабря 2022 года по февраль 2023 года. Прослушивая записи, биологи обнаружили, что дельфин использует звуки, связанные с общением с сородичами.

Делле также издавал низкочастотные тональные звуки вместе с ударными звуками, которые, по мнению исследователей, помогают в навигации и поиске пищи.

Исследователи отметили, что дельфин продолжал говорить, когда рядом не было людей, что показывает, что он не пытался коммуницировать с кем-то еще.

Ученые предполагают, что Делле испытывает нечто похожее на эмоциональные всплески людей, похожими на то, как человек смеется над чем-то, несмотря на то, что он один.

Специалисты также считают, что существо, возможно, просто одиноко, и разговор с самим собой является средством отвлечения.