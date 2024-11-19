Зафиксирован сверхбыстрый рост «великого мусорного пятна» в Тихом океане

Нидерландские экологи обнаружили, что за последние семь лет число частиц пластика внутри "великого мусорного пятна" в Тихом океане выросло почти в пять раз, причем подавляющее большинство новых фрагментов мусора (74-96%) было занесено в этот регион гидросферы из других областей Мирового океана.

Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Environmental Research Letters.

"Зафиксированный нами экспоненциальный рост числа фрагментов пластика в данном регионе Тихого океана является следствием десятилетий неправильной утилизации пластикового мусора, что привело к его взрывообразному накоплению в морских средах. Это загрязнение наносит вред морской флоре и фауне, и лишь сейчас мы начинаем осознавать масштабы этой проблемы", - заявил научный сотрудник организации Ocean Cleanup (Нидерланды) Лоран Лебретон, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Как отмечают Лебретон и его коллеги, каждый год в сточные воды и на свалки попадает примерно 300 млн тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда этот мусор попадает в Мировой океан, он сбивается в огромные кучи, подобные "большому мусорному пятну" в Тихом океане - гигантскому скоплению частиц пластика между 35 и 42 параллелями северной широты.

Специалисты Ocean Cleanup на протяжении последних семи лет наблюдают за тем, как быстро растет это скопление мусора и каким образом меняется его облик, а также размеры, состав и происхождение присутствующих в нем частиц пластика. Для этого ученые периодически совершают экспедиции в центральные регионы Тихого океана, где расположено это скопление мусора, забирают пробы воды, а также получают детальные снимки "мусорного пятна" при помощи беспилотников.

Замеры показали, что "большое мусорное пятно" быстро растет. В частности, ученые зафиксировали увеличение средней массы частиц пластика с 2,9 кг на кв. км в 2015 году до 14,2 кг на кв. км в 2022 году, при этом число небольших фрагментов пластика выросло с 1 млн на кв. км до 10 млн на кв. км. Аналогично, среднее число частиц микропластика (размером от 0,5 до 5 мм) удвоилось, а концентрации средних и крупных фрагментов пластика диаметром или длиной до 5 см и 50 см выросло в 7 и 2,25 раза.

При этом ученые отмечают, что около 74-96% мелких и средних фрагментов пластика возникли не в результате фрагментации более крупных частиц пластикового мусора внутри "пятна", а были занесены в него течениями из других регионов Мирового океана. Это говорит о сверхбыстром росте "пятна", что подчеркивает необходимость усиления борьбы с данным типом загрязнения природы на глобальном уровне, подытожили экологи.