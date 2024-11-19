Google сделает из Chrome OS систему, полностью основанную на Android

Инсайдерский портал Android Authority сообщил, что разработчики Google перешли от внедрения отдельных «частей стека Android» в настольную систему Chrome OS к полноценной интеграции двух ОС. Таким образом Google сделает Chrome OS более гибкой и универсальной.

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За счёт этого интерфейс и функционал будущей ОС, на базе которой будут работать устройства Chromebook, станет ближе к Android-планшетам. А полноценная версия Android для настольных компьютеров может появиться в премиальных ноутбуках Pixel.

По сообщениям инсайдеров, разработка продуктов для будущей ОС, включая ИИ-функции, будет упрощена благодаря использованию ядра Linux и Android фреймворков.

Касательно планшетов Pixel, инсайдеры говорят, что новое устройство получит крышку с клавиатурой, превращая планшет в гибридный ноутбук.