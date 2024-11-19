Игрушечную фигурку робота Tesla раскупили менее чем за сутки

Tesla выпустила фигурку человекоподобного робота за 40 долларов. В субботу в продаже в США появилась уменьшенная копия гуманоидного робота Optimus в масштабе 1:10. Моделька под названием Tesla Bot Action Figure не умеет делать почти ничего из того, что обещано полноразмерному андроиду, — только статично стоять. Несмотря на отсутствие функционала, фигурку раскупили менее чем за сутки, и теперь ее можно купить только с рук по значительно более высокой цене.

© Tesla

На сайте Tesla Bot Action Figure описан как «ваш мини-автономный помощник и гуманоидный друг». Фигурка изготовлена с высокой точностью в масштабе 1:10 и состоит из более чем 40 отдельных деталей и 20 шарниров, благодаря чему «выглядит и двигается как наш гуманоидный робот второго поколения», отмечает Tesla.

© Tesla

© Tesla

© Tesla

В комплекте с мини-роботом покупателя получают зарядное устройство и молоток CyberHammer — еще один аксессуар от производителя электрокаров.

Сейчас фигурки все еще нет в наличии. Желающим купить ее придется либо ждать, либо искать ее на торговой площадке eBay, где стоимость варьируется от 130 до 1300 долларов (12,9−130 тысяч рублей) вместо изначальных 40 (около четырех тысяч рублей).

Tesla анонсировала человекоподобного робота в 2021 году. Компания обещала, что он сможет помогать людям в «опасных, монотонных и скучных» делах. Примерно год назад было представлено второе поколение — Optimus Gen 2. Он выглядит чуть иначе, плавнее двигается, лучше балансирует и умеет обращаться с хрупкими предметами. Летом глава Tesla Илон Маск сказал, что производство Optimus может стартовать в 2025 году.