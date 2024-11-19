На Филиппинах выбросило на берег неопознанное морское существо

Неопознанное морское существо выбросило на берег на Филиппинах
Необычный труп неопознанного морского существа вынесло на берег моря на Филиппинах. Его обнаружили жители города Думанджуг на юго-западе Себу.
Фото и видео с останками существа начали быстро распространяться в социальных сетях. Пользователи предположили, что это может быть «салангай» – гигантский скат-манта. Этот вид, известный своими внушительными размерами, обитает на большой глубине.
Но официально животное пока не идентифицировано. Местные власти проводят расследование с целью определить его вид.
Эксперты отмечают, что гигантские скаты иногда действительно появляются в филиппинских водах. Но их крайне редко выбрасывает на берег, сообщает Philippine News.
Ранее неопознанного морского монстра выбросило на берег в Малайзии. Предположительно, туша принадлежала киту.