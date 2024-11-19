На Филиппинах выбросило на берег неопознанное морское существо

Необычный труп неопознанного морского существа вынесло на берег моря на Филиппинах. Его обнаружили жители города Думанджуг на юго-западе Себу.

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Фото и видео с останками существа начали быстро распространяться в социальных сетях. Пользователи предположили, что это может быть «салангай» – гигантский скат-манта. Этот вид, известный своими внушительными размерами, обитает на большой глубине.

Но официально животное пока не идентифицировано. Местные власти проводят расследование с целью определить его вид.

Эксперты отмечают, что гигантские скаты иногда действительно появляются в филиппинских водах. Но их крайне редко выбрасывает на берег, сообщает Philippine News.

Ранее неопознанного морского монстра выбросило на берег в Малайзии. Предположительно, туша принадлежала киту.