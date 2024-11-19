В северной части Большого Барьерного рифа нашли «кладбище кораллов»

Рифы, расположенные к северу от Большого Барьерного рифа, пережили «существенные потери» кораллового покрова. Причинами стали экстремально жаркое лето, крупные наводнения и два циклона.

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Ученые из Австралийского института морских наук установили, что в районе Куктауна и острова Лизард погибло более трети твердых кораллов – это самая масштабная потеря за последние 39 лет. Сильнее всего пострадал риф Линнет, а у острова Лизард возникло целое «кладбище кораллов».

«Мы видели мертвые колонии кораллов, и все вокруг представляло собой однообразное коричневое месиво», – рассказали участники исследования.

В большинстве случаев гибель кораллов была связана с тепловым стрессом – следствием глобального потепления. Негативную роль сыграли и стихийные бедствия, из-за которых к рифам поступала пресная вода.

Сильнее всего пострадали акропоры – полиповидные каменистые кораллы. В последние годы они способствовали росту общего кораллового покрова, но оказались подвержены обесцвечиванию.

Обследование Большого Барьерного рифа продолжается. Ученые выразили опасение, что южная его часть могла пострадать еще сильнее.

Случаи обесцвечивания кораллов были «практически неслыханными» до конца 1990-х годов. Но в последнее время они происходят на рифе каждые два года. Обесцвечивание – потеря кораллом симбиотических водорослей, придающих им характерную окраску. После этого рифы становятся хрупкими и уязвимыми для болезней. В благоприятных условиях кораллы могут восстановиться, но сильное обесцвечивание ведет к их гибели, сообщает The Guardian.