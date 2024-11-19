Создан морозостойкий материал для укрепления дорог в Арктике

Российские ученые разработали биополимерный морозостойкий материал для улучшения прочности дорог в Арктике. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра компетенций технологий замкнутого цикла Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета (НГУ) Георгий Лазаренко.

Как отметил разработчик, из-за перепадов температур часто происходит деградация грунтового покрытия, что создает риски для строящейся на грунте инфраструктуры.

"Мы используем биополимеры, которые в результате перепада температур и цикла замораживания и таяния, формируют структуру. Она создается таким образом, что с каждым циклом прочность материала возрастает", - сказал Лазаренко.

В пресс-службе Передовой инженерной школы (ПИШ) НГУ ТАСС уточнили, что речь идет о смеси разных биополимеров. Точный компонентный состав материала является коммерческой тайной. Лазаренко при общении с журналистами подчеркнул, что материалы могут быть использованы в дорожном строительстве для укрепления грунтовых оснований дорог, как автомобильных, так и железных. Разработанные компоненты отвечают высоким экологическим требованиям, стандартам для регионов Арктики.

Лабораторные испытания показали, что полученный материал выдерживает температуры до минус 20 градусов Цельсия. Промышленные испытания технологии планируется начать в следующем году, уточнил ученый.

"У нас запланированы работы по проведению испытаний на опытном полигоне на Ямале", - пояснил Лазаренко журналистам.

В беседе с ТАСС он уточнил, что индустриальным партнером ученых выступает нефтегазовая компания.